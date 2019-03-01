Совет на выходные, 2-3 марта 2019 года

В эти выходные очень важно суметь уловить тонкое различие между ситуациями, когда стоит избегать эскалации конфликта, а когда, напротив, можно смело войти в острую ситуацию и отстаивать свои интересы.



"Тем из нас, кто знает за собой склонность к излишнему конформизму и замалчиванию неприятных моментов, стоит помнить, что в эти дни такая стратегия будет для вас особенно неблагоприятна. Возьмите себя в руки и "шагните в конфликт", особенно если ситуация затрагивает действительно важные для вас моменты, – советует синхролог-консультант Наталья Ковалева. – Тем же, кто обычно предпочитает бегать с шашкой наголо при появлении любых мало-мальски выраженных раздражителей, напротив, желательно последить за собой и быть более сдержанными в проявлении эмоций и высказываниях".

Так или иначе, умение "корректно конфликтовать" для многих может выйти на первый план. Особого внимания в этом контексте могут потребовать взаимоотношения с партнерами, как личного характера, так и деловые.

