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Гороскоп

Совет на выходные, 2-3 марта 2019 года

Фото: Дни.ру
В эти выходные очень важно суметь уловить тонкое различие между ситуациями, когда стоит избегать эскалации конфликта, а когда, напротив, можно смело войти в острую ситуацию и отстаивать свои интересы. 
прочитано 148 раз

"Тем из нас, кто знает за собой склонность к излишнему конформизму и замалчиванию неприятных моментов, стоит помнить, что в эти дни такая стратегия будет для вас особенно неблагоприятна. Возьмите себя в руки и "шагните в конфликт", особенно если ситуация затрагивает действительно важные для вас моменты, – советует синхролог-консультант Наталья Ковалева. – Тем же, кто обычно предпочитает бегать с шашкой наголо при появлении любых мало-мальски выраженных раздражителей, напротив, желательно последить за собой и быть более сдержанными в проявлении эмоций и высказываниях". 

Так или иначе, умение "корректно конфликтовать" для многих может выйти на первый план. Особого внимания в этом контексте могут потребовать взаимоотношения с партнерами, как личного характера, так и деловые.

1 марта 2019, 19:52

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