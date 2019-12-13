Совет на выходные 14-15 декабря 2019 года

В выходные стоит быть очень внимательными. Прежде чем принять какое-то решение или совершить значимый жизненный шаг, задайте себе вопрос: а не случалось ли со мной чего-то похожего раньше? Если ответ положительный, то постарайтесь вспомнить, каковы были ваши действия и чем в итоге все закончилось.

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