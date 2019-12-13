Совет на выходные 14-15 декабря 2019 года

"В эти дни весьма велика вероятность попасть в неприятную ситуацию, в которой вы уже были и повели себя в ней таким образом, что в результате получили "по лбу". Соответственно, крайне желательно будет опознать эту ситуацию "на подлете" и ... повести себя как-то иначе, – говорит синхролог Наталья Ковалева. – Речь в данном случае идет вовсе не о том, что вы "сами виноваты в чем-то". Просто изменив свое поведение, которое с большой долей вероятности вы демонстрируете "на автомате", можно будет избежать чего-то неприятного и сделать свою жизнь лучше. Необходимым фактором успеха будет умение во время "очнуться" и вести себя более осознанно".
Впрочем, если избежать неприятной ситуации в этот все-таки не удастся, то задачей-минимум будет по крайней мере распознать ее постфактум и сделать выводы на будущее.
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