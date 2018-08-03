Cовет на выходные 4-5 августа 2018 года

Рекомендации на ближайшие дни прежде всего адресованы представительницам прекрасного пола. В выходные им нужно быть внимательными к собственному поведению.

“Последите, не относитесь ли вы к близким людям излишне рассудочно, не подходите ли вы к “тонким” вопросам, руководствуясь лишь холодной логикой, не отмахиваетесь ли вы от чьих-то переживаний, легкомысленно ударившись в более приятное общение с друзьями и приятелями, нет ли у вас склонности к пустым обещаниям, к которым вы прибегаете каждый раз, когда хотите, чтобы от вас отстали? Подобное поведение в ближайшие дни может достаточно серьезно навредить вашим взаимоотношениям с окружающими. Причем склонность к такого рода реакциям может внезапно возникнуть даже у тех, для кого это в целом нехарактерно”, – предупредила синхролог-консультант Наталья Ковалева.

По словам эксперта, если в выходные возникнет ситуация, от которой, как вам сейчас кажется, проще отмахнуться, помните, что позднее проблемы накроют еще хуже. Особенно важно с вниманием отнестись к вопросам, затрагивающим здоровье и работу. Тем же, кто столкнется с таким “наплевательским” поведением со стороны близких вам людей, стоит лишь посоветовать не принимать все близко к сердцу. Помните, что это временно и обязательно пройдет.