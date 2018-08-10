Совет на выходные, 11-12 августа 2018 года
Помните: прежде чем принять какое-то решение, стоит удостовериться в том, что вы обладаете достаточным количеством информации для этого.
"Могут сложиться обстоятельства, когда нам важно будет что-то вспомнить, основательно поискав в недрах собственной памяти. Если вы столкнетесь с такой необходимостью, просто знайте, что это действительно важно. Вплоть до того, что, если вы ушли из дома и совершенно не помните, выключили ли утюг. Либо вы добиваетесь от себя четкого воспоминания об этом, либо возвращаетесь домой", – рассказала Dni.Ru синхролог-консультант Наталья Ковалева.
В некоторых случаях поиск информации может заключаться в обращении с вопросами самому себе. Например, вы постараетесь извлечь из подсознания то, что на самом деле в глубине души уже знаете, но по каким-то причинам не вполне осознаете.
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