Совет на выходные, 11-12 августа 2018 года

В эти дни полезно заняться поиском какой-то информации, подробным изучением интересующей вас темы, прояснением важных вопросов. Ситуации, с которыми вы столкнетесь, могут вас подталкивать к этому, и в некоторых случаях это будет очевидно.

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