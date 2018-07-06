Совет на выходные, 7-8 июля 2018 года
"Кстати, если свадьба у вас, то время вами выбрано просто великолепно. Впрочем, поход в театр, на представление или концерт также будет хорошей идеей, – рассказала Dni.Ru синхролог-консультант НатальяКовалева. – Если вы находитесь в отпуске за границей, то не сдерживайте порыв поучаствовать в местных активностях – не пожалеете. Если же отдыхаете в Москве или, например, в городах, где проходит чемпионат мира по футболу, и вас не оставляет равнодушным это событие, то смело вливайтесь в атмосферу праздника, когда город, наводненный иностранными туристами, вибрирует и кипит!"
Если вы почему-то считаете, что публичные выступления – это не ваш конек, а у вас есть шанс (или обязательство) где-то выступить, то воспринимайте это, как отличную возможность сменить это убеждение. Все у вас получится!
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