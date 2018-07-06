Совет на выходные, 7-8 июля 2018 года

В эти выходные отличной идеей будут любые выходы "в свет", на публику, в общество. Причем если вы в этом действии занимаете активную позицию, например, говорите тост или выступаете на свадьбе, выходите на сцену на каком-то празднике, организуете совместную активность на шашлыках в компании, то это будет еще лучше.

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