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Гороскоп

Бизнес-гороскоп на июль 2018 года

Фото: Dni.Ru
Чтобы добиться успехов в карьере в июле, придется попотеть – причем не на жаре, а именно в офисе, за работой. Прогноз на месяц для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС"  Михаил Чистяков.  
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ОВЕН

Первая декада станет самым приятным периодом в этом месяце. Это время насыщено яркими моментами и творческим вдохновением. К сожалению, уже после этого наступает время, когда придется много и усердно работать. Причем работа эта будет рутинной, много радости или оригинальных проектов она вряд ли вам принесет, просто надо потрудиться на совесть. Но не печальтесь, ведь за это вы получите заслуженное вознаграждение. Вообще, доход вашего собственного бизнеса сейчас полностью зависит от вашей активности.

ТЕЛЕЦ

У типичных Тельцов хорошее время для работы продолжается и в этом месяце. Ваших сил хватит на воплощение всех планов, поэтому без дела лучше не сидеть. Еще лучше, если ваша деятельность как-то связана с творчеством, развлечениями или детьми. Причем вам необязательно быть художником или поэтом – творческий подход можно найти в любом деле. У вас будет возможность и хорошо потрудиться, и хорошо заработать. Сейчас главное – не лениться, и вы сможете преодолеть любые трудности.

БЛИЗНЕЦЫ

Наиболее успешным месяц станет для тех представителей знака Близнецы, кто работает в торговле или с недвижимостью. Хорошее время, если вам необходимо сдать или приобрести помещение, пусть даже в аренду. Если с вышеперечисленными сферами ваша работа никак не связана, не отчаивайтесь – задание в этом месяце есть и для вас. Плодотворнее всего пройдет работа, связанная с информацией и общением. Это может быть общение с клиентами, поиск и сбор необходимой информации для вашего бизнеса, маркетинговые исследования.   

РАК

Самое удачное время для типичных Раков в финансовом плане – начало июля. В первой декаде месяца доход будет приятно вас радовать, если, конечно, вы не сидите без дела. Остальная часть месяца будет наиболее успешна у тех, кто занимается преподавательской деятельностью, общается с клиентами, пишет книги или статьи, ведет блог или занимается рекламой. В общем, у всех, кто как-то связан с информацией. Кредитов и займов в июле лучше не брать – постарайтесь обойтись своими силами, чтобы не мучиться, когда придет пора возвращать эти деньги.

ЛЕВ

Хороший месяц, а точнее – его первая декада, для тех типичных Львов, кому важна внешность в работе. То есть, всем актерам, ведущим, моделям, тем, кто напрямую работает с клиентами и должен выглядеть представительно. В плане дохода июль должен вас порадовать – правда, если до этого вы хорошо трудились, а не валяли дурака. Благоприятный период для знакомств – в будущем они вам пригодятся. Главная опасность месяца – испортить отношения со своими партнерами по бизнесу, так что постарайтесь быть терпимее к ним.

ДЕВА

У типичных Дев продолжается период тяжелой рутинной работы. Впрочем, Девы к ней привыкли. Надо сделать – значит, сделают. Правда, в этом месяце вы сможете не только продемонстрировать свою исполнительность, но и получить за это вознаграждение. Его размер будет зависеть полностью от вас и ваших собственных усилий, так что не время праздно отдыхать. После 10-го числа повышается ваша обаятельность, что можно использовать в своих целях. Например, попросить у начальства прибавку к зарплате.

ВЕСЫ

Представителям знака Весы в июле стоит заняться планированием. Например, можно составить бизнес-план на ближайшее будущее, если у вас его еще нет. Это поможет конкретнее представлять, что и как нужно сделать для реализации своих целей. Что касается дохода, то он гораздо привлекательнее будет в первой декаде месяца, поэтому ударно потрудиться тоже лучше в это время. Период после 10-го числа успешен для всех психологов, астрологов и эзотериков, если это ваша профессия, которая приносит доход.  

СКОРПИОН

Очень удачное время для карьеры – первая декада июля. В это время вы сможете не только хорошо поработать, но и получить за это приятное вознаграждение. Впрочем, доход от вашего бизнеса будет вас радовать в течение всего месяца. Сейчас можно заняться поиском новых партнеров или инвесторов, заключить выгодные сделки и подписать важные договоры. Активно потрудиться смогут и те представители знака, кто занят в сфере недвижимости. Неважно, продаете вы уже готовые дома или только строите их.

СТРЕЛЕЦ

Типичные Стрельцы в этом месяце станут любимцами фортуны, если, конечно, вас интересует продвижение по карьерной лестнице и прибыль от трудов. Хорошо, если вы работаете с иностранными партнерами или клиентами из других стран – вы сможете наладить с ними контакт и установить приятные взаимовыгодные отношения. Единственное предупреждение: постарайтесь не слишком гнуть свою линию при общении с партнерами, клиентами или просто знакомыми – сейчас испортить с ними отношения легче обычного. Прислушивайтесь к окружающим.

КОЗЕРОГ

Доход представителей знака Козерог сейчас зависит только от вас самих. Не сидите без дела, и награда не заставит себя ждать. Впрочем, если деньги нужны срочно, можно взять кредит или заем, но только в первой декаде месяца. Хотя и собственных сил хватит на осуществление любых замыслов. Наиболее удачным июль станет для тех, кто работает в сфере туризма, с путешествиями, с людьми из других стран, представителями других культур или религий. Можно пойти на курсы повышения квалификации, если есть такая необходимость.

ВОДОЛЕЙ

Сейчас у вас полно сил, а потому вы можете взяться за любой проект, какой пожелаете – энергии хватит на его блестящее выполнение. Хорошее время для всех, кто работает с чужими деньгами, то есть для бухгалтеров, банкиров, страховых агентов. В июле можно заняться поиском партнеров для вашего бизнеса, а если они уже есть, дайте им возможность проявить инициативу. Если вам понадобится финансовая поддержка, обратиться за помощью можно все к тем же партнерам, причем не только по бизнесу, но и по браку.

РЫБЫ

Июль станет успешным и прибыльным для тех типичных представителей знака Рыбы, кто работает в медицине, сфере обслуживания или с животными. Вообще работа вряд ли позволит вам разгуляться в творческом плане, скорее она будет скучной и обыденной, но выполнять ее все равно придется. Помните, что за это вам дадут заслуженное вознаграждение. Можно заняться уборкой своего рабочего места, разобраться со старыми бумагами и документами. В июле можно заняться поисками новых партнеров или клиентов для бизнеса – у вас все получится. 

2 июля 2018, 14:00

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