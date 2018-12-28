Совет на выходные, 29-30 декабря 2018 года
"Вероятно, что очевидного и высказанного запроса на помощь не будет. Однако будет очень хорошо, если вы сами заметите того, кто в ней нуждается, и предложите поддержку. Например, в предновогодней суете кому-то из ваших близких может не хватать времени на важные личные дела. Не оставайтесь в стороне – помогите. Вы сделаете хорошее дело не только этому человеку, но и себе", – посоветовала синхролог-консультант Наталья Ковалева.
По словам эксперта, особенно актуальным данный совет может быть в вопросах, которые так или иначе касаются любого рода ресурсов.
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