Совет на выходные, 29-30 декабря 2018 года

В эти выходные следует быть внимательными к другим людям. Кому-то может понадобиться ваша помощь. Это может быть кто-то из близких или просто какой-то человек, который случайно окажется рядом. Очень важно не упустить возможность сделать доброе дело и уже тем более не отказывать в помощи сознательно.

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