Готовящаяся к рождению ребенка Маркл столкнулась с серьезной проблемой

Как пояснила гадалка, в отдельных случаях бывает, что в итоге рождается девочка, наделенная мужскими чертами характера – смелая, бесстрашная, волевая, хулиганка. Тем не менее таролог все-таки склоняется к тому, что будет сын.

"Все, что уже сейчас заложено в этом ребенке, не может не радовать. У него большой потенциал, интеллект, способности и таланты. Актерское прошлое Меган Маркл также вносит свой вклад в формирование характера будущего ребенка. Этот малыш будет обладать уникальной внутренней и внешней структурой для того, чтобы быть и политиком, и продолжателем королевского рода. Он будет умным, харизматичным, с яркой судьбой, которая заложена уже самим фактом рождения в такой семье. Несомненно, иногда люди умудряются прожить скучную и серую жизнь даже в королевской семье. Но это не тот случай", – уверена таролог

Несмотря на внешнюю радость и безмятежность, беременность герцогини Сассекской проходит не так легко. Она переживает, что что-то может пойти не так. Тут дело и в ее возрасте, и в ответственности (все-таки не каждый день рождаются наследники престола). Разумеется, жена принца Гарри окружена заботой, за ней наблюдают лучшие врачи Королевства. У Меган крепкое здоровье, поэтому все должно пройти без осложнений. Не последнюю роль во всем этом играет и сам Гарри. Он так обрадовался известию о беременности своей возлюбленной, что с тех пор буквально не находит себе места. Принц готов проводить рядом с супругой 24 часа в сутки, ловя каждый ее взгляд и жест.

Мужчины, особенно благородных кровей, в принципе ведут себя как орлы, расправившие крылья над своей орлицей и их гнездом. То, что ребенка Гарри будет сдувать пылинки, понятно уже сейчас. А пока все его внимание сосредоточено на том, чтобы Меган ни в чем не нуждалась. "Я бы даже сказала, что он переживает больше, чем она. Не удивительно, ведь у его старшего брата, принца Уильяма уже трое детей, а Гарри только предстоит примерить на себя роль отца. По всей видимости у обоих наследных принцев с детства заложены программы, которые подчеркивают хрупкость, зыбкость родительских чувств, материнства (из-за сложных отношений их матери, принцессы Дианы с отцом, принцом Чарльзом). Сегодня это распространяется на их жен. Гарри даже принимает успокоительные препараты, чтобы легче справляться с психологическим давлением. Но я рада, что карты не показывают ничего плохого, этой молодой семье ничего не угрожает", – успокоила Абравитова.