Совет на выходные, 16-17 сентября 2017 года
"В теории многие это понимают. Однако, как только дело доходит до практики, чувство терпимости к чужому мнению улетучивается, и вот мы уже обнаруживаем себя спорящими и доказывающими что-то другому человеку с пеной у рта, даже если от результата спора ничего важного в нашей жизни не зависит", – синхролог-консультант Наталья Ковалева.
В эти дни многим предстоит пройти проверку на гибкость: жизнь подкинет подходящий "материал". "Если в ситуации будет присутствовать некий конкретный человек, чьи взгляды отличаются от ваших, то следует запомнить, что без должной гибкости вы просто упретесь "рогами" как баран, и ничем хорошим это не кончится", – предупреждает эксперт.
Не во всех возможных случаях оппонентом будет конкретный человек. Решение проблемы потребует гибкого и незашоренного взгляда, в первую очередь это касается общения с семьей, включая старших родственников, или вопросов, затрагивающих семью. Будьте особенно внимательными, если речь идет о доме или о какой-то недвижимости.
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