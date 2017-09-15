Совет на выходные, 16-17 сентября 2017 года

Основной урок на эти выходные одновременно и прост, и сложен. Предстоит на практике осознать в общем-то банальный факт: наше видение мира не является догмой. Кто-то другой может видеть происходящее вокруг совершенно иначе, и из этого вовсе не следует, что его взгляд на вещи требует немедленного исправления.

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