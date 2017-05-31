Любовный гороскоп на июнь 2017 года

Некоторых представителей знаков зодиака в июне ждет особая популярность у противоположного пола. Кому предначертаны перемены в личной жизни Dni.Ru рассказала астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Юлия Самоделова.

Овен

Те Овны, у которых есть семья, именно сейчас, в первый летний месяц, будут считать, что жизнь удалась. Счастье, покой и удовольствие от общения с близкими – это то, что ожидает многих представителей знака Овен. Одинокие Овны могут обнаружить, что человек, которого они искали, находится совсем рядом.

Телец

Представители знака Телец в июне будут очень привлекательны для противоположного пола, особенно женщины. Однако, как мужчинам, так и женщинам придется проявлять инициативу: для того, чтобы познакомится, если вы одиноки, или правильно выстроить отношения – если у вас уже есть партнер.

Близнецы

Партнерские отношения многих Близнецов переживают кризис. Если ваши отношения стали проблемными и напряженными, примите меры для того, чтобы исправить ситуацию именно сейчас – потом будет поздно. Не исключено, что эти проблемы связаны с финансами. Подарок может спасти ситуацию.

Рак

В ваших отношениях с партнером накопилась усталость и напряженность, поэтому могут возникать конфликтные ситуации. И, поскольку, Рак – самый добрый знак Зодиака, пожалейте вашего партнера. Вы ведь знаете, что с вами бывает непросто.

Лев

Не удивляйтесь, если в вашем поле зрения появятся люди, с которыми вы когда-то были знакомы, возможно встречались, но расстались и не рассчитывали на продолжение. Ренессанс вполне возможен. Семейные Львы июнь посвятят партнеру и детям.

Дева

Если вы познакомитесь в этом месяце с интересным для вас человеком, скорее всего, ваши отношения сложатся как дружеские, а не как партнерские. Но не стоит переживать. Друзья – это тоже те, в ком мы тоже нуждаемся, и те, кого мы можем назвать дорогими людьми.

Весы

Партнерские отношения по-прежнему определяете вы. Если у вас есть человек, в котором вы уверены и понимаете, что хотели бы связать с ним жизнь, можете смело делать предложение. Если такого человека пока нет, то, скорее всего, он появится не в этом месяце, но уже в ближайшее время.

Скорпион

У многих представителей вашего знака в этом месяце может появиться новый сексуальный партнер. Хочется верить, что романтические отношения завяжутся у тех, кто не женат и не замужем. Может быть, эти отношения и не будут иметь серьезного продолжения, но будут приятными и интересными.

Стрелец

Если видите, что партер не понимает вас или сердится, имейте в виду, что причина такого поведения кроется в вас самих. Вы очень часто бываете не сдержаны в проявлении негативных эмоций, а в этом месяце есть риск замкнуться в себе. Не стоит! Вторая половинка будет делать все возможное, чтобы поговорить – не отталкивайте близкого человека.

Козерог

Женщины-Козероги в июне имеют все шансы найти себе мужчину по сердцу. Если таковой уже появился, очень большая вероятность, что июнь для вас – месяц любви и страсти. Мужчинам-Козерогам нужно быть осторожными. Вы можете нарваться на агрессивную женщину.

Водолей

Первая половина месяца будет более или менее спокойной, однако уже к середине июня возникнет напряжение. В этом месяце у вас будет ощущение, что партнеры совершенно не слышат вас, а они будут глубоко уверены, что вы не слушаете их. Будьте мудрее, постарайтесь прислушаться к их потребностям, чтобы не нагнетать обстановку.

Рыбы

Маловероятно, что в первый летний месяц принесет яркую личную жизнь. Скорее всего, июнь пройдет тихо, мирно и без приключений. Однако, первая половина месяца, оставляет надежду на лучшее. Но в личной жизни тех, у кого уже есть партнер, будет тишь да гладь.