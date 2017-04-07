Самые "денежные" знаки Зодиака

Усиленно копите хотя бы по чуть-чуть на черный день или тратите все, пока есть финансы? Постоянно покупаете вещи, которые фактически не нужны, или же относитесь к деньгам практично, но откладывать у вас не получается? Интересно, что заставляет нас так обращаться с деньгами, и имеют ли к этому отношение наши знаки зодиака? Финансы и то, как мы с ними взаимодействуем, являются важной частью жизни, поэтому вполне закономерно, что звезды тоже могут на это влиять.

Овен

Вы непредсказуемы, когда речь идет о деньгах. Вы можете быть экономным, использовать купоны и искать распродажи, а в следующую минуту купить себе путевку на Гавайи. Вы не жадны, и обогащение – совсем не ваша цель. Просто хотите иметь достаточно денег, чтобы жить без стресса. Вам необходимо проявить терпение и не принимать безрассудных решений, когда речь идет о ваших тратах. Сначала подумайте, а потом определитесь, можете ли позволить себе купить эти дизайнерские туфли прямо сейчас.

Телец

Вы мастер бартера, когда хотите что-то получить, причем не имеет значения, находитесь ли на базаре в Марокко или в местном автосалоне. Вы не хотите платить больше и будете упорно выжидать, пока не получите желаемую цену. Это тот пример, когда природное упрямство идет на пользу. Если вы не можете выбить скидку, тогда начинаете изыскивать способ получить что-то дополнительно в виде бонуса. Однако не стоит бороться за каждую вещь, которую покупаете. Это пустой расход энергии, и порой оно просто того не стоит.

Близнецы

Все ваши расходы – это результат импульса под названием "я хочу это сейчас". Если видите предмет вашего вожделения, то ждать скидок точно не станете – это нужно немедленно. Было бы хорошо, если бы вы умели быть более бережливыми с собственным бюджетом и отслеживали траты; тогда, вероятно, избавились бы от своей небрежности по отношению к деньгам.

Рак

Когда дело доходит до денежных вопросов, вы знаете и понимаете, как устанавливать финансовые цели, и у вас есть понимание правильного баланса между расходами на предметы первой необходимости и случайными покупками. Вы отлично анализируете ситуации и прислушиваетесь к интуиции, когда вопрос касается финансовых возможностей. Иными словами, чувствуете, когда нужно отложить на черный день, а когда немного потратиться.

Лев

Хотя вы достаточно хорошо ориентируетесь в своих деньгах, и у вас нет задолженностей по кредитным картам или ссудам, как правило, время от времени, можете переоценить свои возможности. Если нужен новейший гаджет или вожделенное авто, вы это купите, даже если придется слегка затянуть пояс на ближайшие месяцы. У представителей этого знака обычно нет значительной финансовой подушки, но живете вы вполне обеспеченно.

Дева

Вы отлично умеете зарабатывать, откладывать, инвестировать и расходовать деньги. У вас идеальная кредитная история и никаких долгов. Мало того, вы стараетесь не давать в долг другим или инвестировать в то, в чем не разбираетесь. Но иногда можете пойти против своих правил и одолжить какую-то сумму лучшему другу. Вы креативны, поэтому умеете отказывать в денежных просьбах и придумывать этому вполне резонные оправдания, не вызывающие обид.

Весы

Вы самый сбалансированный из всех знаков, а потому умеете справляться с трудными временами, когда денег вам не хватает. Если нужно что-то надеть на вечеринку, вы не побрезгуете отправиться на распродажи или даже в секонд-хенд. Однако хороший финансовый консультант вам точно не повредит, потому что такие периоды экономии настигают подозрительно часто.

Скорпион

Вы эмоциональны во всех своих проявлениях, потому и к деньгам относитесь тоже достаточно страстно. К счастью, вы умеете их зарабатывать и вам нравится полный контроль над ними. Именно поэтому так тяжело с деньгами расставаться. Избавляйтесь от имиджа завуалированного скряги, ведь вы не обанкротитесь только потому, что иногда хочется немного расслабиться и побаловать себя.

Стрелец

Вы не склонны слишком привязываться к своим деньгам или усиленно их копить на крупные приобретения. Если они есть, то вы умеете все распланировать и поставить цели, не особо зацикливаясь на финансовых вопросах – и, таким образом, чувствуете себя свободнее в действиях. Хотя, надо признать, перерасход на кредитной карте и отсутствие финансовой подушки тоже могут лишить вас спокойствия. Кроме того, Стрельцы нередко бывают азартными игроками, что не идет на пользу денежным сбережениям.

Козерог

У вас есть дар к исключительной экономии денег, но вы не будете ежедневно пересчитывать, сколько накопилось "в чулке". Когда вам нравится вещь, вы идете и покупаете ее, не дожидаясь скидок, особенно если вещь эта нужная, практичная и рациональная. Единственный минус – вы не умеете получать от денег удовольствие. Ведь в жизни есть и другие более приятные вещи, нежели экономия и только самые необходимые расходы.

Водолей

Вы типичный гуманист, предпочитающий отдавать свои деньги какой-нибудь благотворительной организации и вести простую жизнь, далекую от роскоши. Ваш творческий ум даже умеет мастерски изыскивать способы, чтобы разумно отдавать, экономить и тратить. Хотя вам бы не помешало тратить на себя побольше, а не заниматься вечным спасением человечества за свой счет. Подумайте немного и о себе.

Рыбы

Ваша бескорыстная натура приносит вам немало неприятностей. Если кто-то обманул вас или не вернул долг, вы почему-то все равно дадите ему второй шанс. Полюбите себя и поставьте свои интересы превыше всего, потому что, если у вас возникнут финансовые проблемы, то мало кто прибежит на помощь с таким же рвением, с каким обычно бежите вы. Забота о собственном благосостоянии должна стать основным приоритетом.