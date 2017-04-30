Любовный гороскоп на май 2017 года

Скандал с Даной Борисовой Новая строка в счете ЖКХ Выборы президента Франции Звездный Instagram Дом-2

Самое читаемое

"Первый канал" оплатил лечение Даны Борисовой
У родившей звезды "Дома-2" обнаружили рак
Казимир Лиске умер после падения с пятого этажа
Алла Пугачева снова станет бабушкой
Составлен график отключения горячей воды в Москве
партнеры
Воскресенье 30 апреля
Лента новостей
15:06
В армии Украины началась эпидемия чумы
14:36
Составлено оптимальное расписание занятий сексом
14:17
Спортсмен избил судью за замечание (видео)
14:15
В Сочи произошло землетрясение
13:59
У Нетребко с мужем страшнейший брачный контракт
13:29
Во Внуково задержали мигранта со взрывчаткой
13:22
Климова: Наше "хочу" часто обходится нам слишком дорого
13:02
Как менялся Филипп Киркоров
12:53
Жену Лозы приняли за его внучку
12:28
Кровавый налет на двух женщин в Ессентуках попал на видео
12:26
Улицы Москвы перекроют на 1 Мая
11:52
Диабет научились лечить с помощью смартфона
11:28
Владимир Путин поздравил Филиппа Киркорова
11:23
В Китае испытали крупнейший гидросамолет
10:39
Избитого Кличко высмеяли после нокдауна
10:23
Неожиданные откровения друзей Киркорова в его юбилей
10:05
В США пять человек погибли из-за непогоды
23:15
Агутин о "пьяном" скандале: неприятно и унизительно
22:18
На Кубе разбился пассажирский самолет
21:24
Кристина Орбакайте проговорилась о свадьбе сына
18:01
В экологическом субботнике участвовали миллионы россиян
17:57
В центре Москвы теплоход сел на мель
17:45
Катя Гордон скрыла потерю ребенка
17:13
Сборная России по хоккею проиграла финнам
17:04
Жутко растолстевшие знаменитости
16:48
В Москве объявили штормовое предупреждение
16:20
Стажер посадил самолет без переднего шасси (видео)
15:47
Находящаяся на лечении Борисова перестала выходить на связь
15:25
На юге Москвы в мусорке нашли останки человека
14:49
Лазарева высмеяли за мечты
14:33
Раскрылась связь Пугачевой и Трампа
14:32
Гагарина показала фото с новорожденной
14:02
Погода в Москве установила рекорд
13:53
Порошенко похвастался ракетой (видео)
13:27
Последний Маршал Советского Союза попал в больницу
13:23
В Москве "Газель" протаранила машину инкассаторов
13:09
В Киеве "забыли" о секретной беседе Порошенко и Путина
13:02
Экологические субботники проходят по всей России
12:48
Борисова записала на видео пьянство матери
12:18
13-летняя девочка перепела Гурченко и выиграла "Голос"
11:44
Нагиев боится занимать место Гагариной
11:25
Актриса Вуличенко тайно вышла замуж
11:11
Россияне вышли на экологические субботники
11:06
На севере Москвы в лифте нашли труп
10:51
Улюкаев о здоровье: Не дождутся!
10:37
Диета на неделю без вреда для здоровья
10:33
Под Москвой случилось смертельное ДТП
10:25
В России дали жесткий ответ на пуск ракеты КНДР
10:07
В Москве на МЦК произошел сбой
09:58
Что натворил Трамп за 100 безумных дней
22:00
"Симпсоны" спародировали известный сериал (видео)
21:52
В Петербурге ребенок выжил после падения из окна
21:44
Маньяк-цирюльник объявил охоту на котов
21:37
Максакова отбирает наследство у детей Вороненкова
21:34
В Москве поймали предполагаемого убийцу фармацевта
21:24
Буша-старшего выписали из больницы
21:05
Создана модель машины времени
21:00
Стефания Маликова появилась на людях без юбки (видео)
20:48
Раскрыты доходы главы ФСБ Бортникова
20:18
В Омске нашли собак-инспекторов ДПС (видео)
20:15
Порошенко тайно созвонился с Путиным
20:08
50 тысяч волонтеров помогут в организации "Бессмертного полка"
19:52
Разработано приложение для группового секса с коллегами
19:52
Институт русского театра лишили лицензии
19:42
В московском метро избили пассажира
19:42
Как жене удается 17 лет удерживать Лепса
19:21
6 необычных вариантов для отдыха за городом на майские
19:10
Британец ранил жену из винтовки во время трюка (видео)
19:07
Урганту объявили бойкот
19:07
В Москве при нападении на аптеку погиб фармацевт
18:37
На Каширском шоссе случилось смертельное ДТП
18:32
Как доехать на дачу без пробок
18:24
"Единая Россия" готова к региональным праймериз
18:19
Умер поэт-фронтовик Ион Деген
17:58
Трампу дали год на исправление
17:51
Что случилось с грудью Алеси Кафельниковой
17:50
В сауне на севере Москвы случилась массовая драка
17:34
Родные отказались от "вскормленного" секс-игрушкой малыша
17:31
В Сибири объявлен режим чрезвычайной ситуации
17:24
В правительстве озаботились ценами на презервативы
17:12
Мама Шурыгиной вся на нервах из-за свадьбы
17:02
Больную Дану Борисову жестоко обманули
16:53
Бывший тренер нашел замену Сотниковой
16:42
Состояние здоровья Чуриковой вызвало переполох
16:36
В Москве спасли застрявшую на дереве кошку (видео)
16:22
Друзья оскорбили и предали Киркорова перед юбилеем
16:05
Прогулка львицы по Петербургу попала на видео
16:03
Толкалина сразила наповал "голым" платьем
15:54
Обидчивый политик-гей наказал тролля звонком бабушке
15:48
Российскую чемпионку поймали на допинге
15:43
Андрей Разин странно ведет себя после смерти сына
15:37
Зачем россияне ходят на работу
15:26
Собянин: Расселение пятиэтажек в границах района будет закреплено законом
15:21
Максакова держится из последних сил
15:12
Актриса Остроумова попала в больницу после приступа
14:58
Правила успеха от Владимира Путина
14:49
Акции оппозиции согласованы в 30 регионах
14:48
Под Иркутском из-за лесного пожара выгорел поселок
14:38
10 самых неприхотливых растений для украшения дома
14:35
Фото Бородиной с мужем в военной форме вызвало возмущение
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Друзья оскорбили и предали Киркорова перед юбилеем
Больную Дану Борисову жестоко обманули
Максакова отбирает наследство у детей Вороненкова
Россияне испугались за изменившегося Андрея Губина
Вскрылось лицемерие матери Даны Борисовой
Катя Гордон скрыла потерю ребенка
Гороскоп

Любовный гороскоп на май 2017 года

Фото: Dni.Ru
Некоторым представителям зодиакального круга придется принять как данность свое одиночество, а кому-то стоит готовиться к бурному роману, который может закончиться свадьбой. Что говорят звезды, Dni.Ru рассказала астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Юлия Самоделова.
прочитано 316 раз

Овен

Ваши отношения сейчас определяются тем, как к вам относится ваш партнер. Самое худшее, если вы с ним поссорились. Он не только может испортить вам настроение, но и очень плохо повлиять на ваш бизнес. Сейчас разгневанный партнер Овна, владеет ситуацией. Поэтому, если что-то не так, бегите мириться.

Телец

Все, что происходит сейчас в вашей личной жизни – это, скорее всего, подарок судьбы. Будьте внимательны к окружающим вас людям. Вам не только не нужно никого обижать, но возможно, придется кого-то спасать. Даже если этот человек не является вашим партнером, помните – то, что вы сейчас отдадите другим, вернется сторицей.

Близнецы

У Близнецов по-прежнему сложные отношения с партнером. Впрочем, он уже готов смириться, возвращаться в отношения, и терпеть вас. И это несмотря на то, что ваше поведение сейчас далеко от идеального. Помните об этом и постарайтесь поддержать их порывы.  Вы ведете себя ужасно. Будьте добрее и понятливее.

Рак

Самое интересное, что у вас сейчас может случиться на личном фронте – это роман на работе. И очень маловероятно, что ваш постоянный партнер это одобрит, но чего только не бывает в жизни... У представительниц прекрасного пола, родившихся под этим знаком зодиака, есть вероятность впоследствии выйти замуж за нового возлюбленного.

Лев

У многих представителей знака Лев будет возобновление отношений, которые они считали законченными. Если вы некоторое время назад расстались с девушкой (или молодым человеком), она/он может вернуться, и вы еще долгое время будете счастливы вместе. Если этого не произойдет, значит тот человек был не ваш...

Дева

Те представители знака Дева, у которых есть партнер, скорее всего довольны своими отношениями. Немногие захотят их менять. Тот человек который с вами сейчас – и есть самый подходящий. В самом конце месяца у некоторых свободных Дев могут возобновиться прерванные отношения. Человек, о котором вы думали долгое время, может вернуться.

Весы

Те представители знака, которые бы хотели наладить свою личную жизнь, могут встретить кого-то, кто не просто будет их устраивать, а сделает счастливыми. Ваша задача не сидеть на месте, а бывать в местах, где можно познакомиться с представителями противоположного пола. И не просто бывать, а оглядываться.

Скорпион

Для одиноких представителей знака Скорпион наиболее благоприятна вторая половина месяца. Если вы хотите познакомится с женщиной/мужчиной своей мечты, используйте это благоприятное время. Возможно, этот человек на многие годы станет спутником вашей жизни.

Стрелец

Партнерские отношения Стрельцов оставляют желать лучшего. Мало того, что вы сами совершаете ошибки в отношениях, но и ваши партнеры могут быть агрессивно настроены по отношению к вам. Поэтому, если у вас есть проблемы в личной жизни, постарайтесь просто их переждать. Через некоторое время, вы, впрочем как и ваш партнер, станете смотреть на это иначе – без агрессии и желания все разрушить.

Козерог

Личная жизнь Козерогов, не претерпит никаких изменений. Отлично, если у вас уже есть партнер – в отношениях все будет хорошо, и никакие перемены и изменения вам не нужны. Тем Козерогам, которые хотят устроить свою личную жизнь, придется подождать.

Водолей

В жизни многих представителей этого знака, начинается новый период. Конец месяца принесет вам много интересного. Постарайтесь, несмотря на всю свою прагматичность и философское отношение к жизни, не отталкивать тех людей, которые появятся в это время. Возможно это те, кого вы ждали много лет.

Рыбы

Скорее всего, в это месяце, те представители знака Рыб, которые собирались устроить свою личную жизнь – ничего не добьются. Шансов, что вы встретите человека, с которым сможете понять друг друга, практически никаких. Скорее всего, вам просто придется принять ту реальность, которая у вас есть. Но не теряйте надежды.

30 апреля 2017, 14:51

комментарии

Политика

В Киеве "забыли" о секретной беседе Порошенко и Путина
В России дали жесткий ответ на пуск ракеты КНДР
Улюкаев о здоровье: Не дождутся!
Что натворил Трамп за 100 безумных дней

Шоу-бизнес

Неожиданные откровения друзей Киркорова в его юбилей
Агутин о "пьяном" скандале: неприятно и унизительно
Кристина Орбакайте проговорилась о свадьбе сына
Катя Гордон скрыла потерю ребенка

Проишествия

Стажер посадил самолет без переднего шасси (видео)
Извержение вулкана на юге Японии попало на видео
Кто виноват в крушении российского военного корабля
В убийстве московского адвоката заподозрили бывшего мужа

Lifestyle

13-летняя девочка перепела Гурченко и выиграла "Голос"
"Симпсоны" спародировали известный сериал (видео)
Актриса Остроумова попала в больницу после приступа
Волчек откровенно об отношениях с Гафтом
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте проговорилась о свадьбе сына

Для торжества выбрали микс рока и женственности

Шоу-бизнес

Неожиданные откровения друзей Киркорова в его юбилей

Поп-король принимает поздравления с 50-летием
Регионы

Кровавый налет на двух женщин в Ессентуках попал на видео

Преступник напал на местных предпринимательниц с пистолетом Макарова
Шоу-бизнес

Жену Лозы приняли за его внучку

Композитор выложил фотографию с супругой из Диснейленда

Гороскоп

Любовный гороскоп на май
Апина рискует потерять здоровье из-за изменения внешности
Беременность Нади Ручки оказалась случайной
Дана Борисова выйдет замуж после скандала с наркотиками

Фоторепортажи

Жутко растолстевшие знаменитости
Звезды вывели детей на подиум
У племянника Бондарчука на премьере сняли отпечатки
Бузова сверкнула грудью в ресторане

Спорт

Бывший тренер нашел замену Сотниковой
Против Роналду нашли новые улики в скандале с изнасилованием
Губерниев снова прошелся по Фуркаду
Жених поразил Маргариту Мамун маленьким размером

Регионы

В Омске нашли собак-инспекторов ДПС (видео)
В Астрахани поймали грабителя в гуаши
Прогулка львицы по Петербургу попала на видео
В Крыму нашли полный сокровищ корабль
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru