Любовный гороскоп на май 2017 года

Некоторым представителям зодиакального круга придется принять как данность свое одиночество, а кому-то стоит готовиться к бурному роману, который может закончиться свадьбой. Что говорят звезды, Dni.Ru рассказала астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Юлия Самоделова.

Овен

Ваши отношения сейчас определяются тем, как к вам относится ваш партнер. Самое худшее, если вы с ним поссорились. Он не только может испортить вам настроение, но и очень плохо повлиять на ваш бизнес. Сейчас разгневанный партнер Овна, владеет ситуацией. Поэтому, если что-то не так, бегите мириться.

Телец

Все, что происходит сейчас в вашей личной жизни – это, скорее всего, подарок судьбы. Будьте внимательны к окружающим вас людям. Вам не только не нужно никого обижать, но возможно, придется кого-то спасать. Даже если этот человек не является вашим партнером, помните – то, что вы сейчас отдадите другим, вернется сторицей.

Близнецы

У Близнецов по-прежнему сложные отношения с партнером. Впрочем, он уже готов смириться, возвращаться в отношения, и терпеть вас. И это несмотря на то, что ваше поведение сейчас далеко от идеального. Помните об этом и постарайтесь поддержать их порывы. Вы ведете себя ужасно. Будьте добрее и понятливее.

Рак

Самое интересное, что у вас сейчас может случиться на личном фронте – это роман на работе. И очень маловероятно, что ваш постоянный партнер это одобрит, но чего только не бывает в жизни... У представительниц прекрасного пола, родившихся под этим знаком зодиака, есть вероятность впоследствии выйти замуж за нового возлюбленного.

Лев

У многих представителей знака Лев будет возобновление отношений, которые они считали законченными. Если вы некоторое время назад расстались с девушкой (или молодым человеком), она/он может вернуться, и вы еще долгое время будете счастливы вместе. Если этого не произойдет, значит тот человек был не ваш...

Дева

Те представители знака Дева, у которых есть партнер, скорее всего довольны своими отношениями. Немногие захотят их менять. Тот человек который с вами сейчас – и есть самый подходящий. В самом конце месяца у некоторых свободных Дев могут возобновиться прерванные отношения. Человек, о котором вы думали долгое время, может вернуться.

Весы

Те представители знака, которые бы хотели наладить свою личную жизнь, могут встретить кого-то, кто не просто будет их устраивать, а сделает счастливыми. Ваша задача не сидеть на месте, а бывать в местах, где можно познакомиться с представителями противоположного пола. И не просто бывать, а оглядываться.

Скорпион

Для одиноких представителей знака Скорпион наиболее благоприятна вторая половина месяца. Если вы хотите познакомится с женщиной/мужчиной своей мечты, используйте это благоприятное время. Возможно, этот человек на многие годы станет спутником вашей жизни.

Стрелец

Партнерские отношения Стрельцов оставляют желать лучшего. Мало того, что вы сами совершаете ошибки в отношениях, но и ваши партнеры могут быть агрессивно настроены по отношению к вам. Поэтому, если у вас есть проблемы в личной жизни, постарайтесь просто их переждать. Через некоторое время, вы, впрочем как и ваш партнер, станете смотреть на это иначе – без агрессии и желания все разрушить.

Козерог

Личная жизнь Козерогов, не претерпит никаких изменений. Отлично, если у вас уже есть партнер – в отношениях все будет хорошо, и никакие перемены и изменения вам не нужны. Тем Козерогам, которые хотят устроить свою личную жизнь, придется подождать.

Водолей

В жизни многих представителей этого знака, начинается новый период. Конец месяца принесет вам много интересного. Постарайтесь, несмотря на всю свою прагматичность и философское отношение к жизни, не отталкивать тех людей, которые появятся в это время. Возможно это те, кого вы ждали много лет.

Рыбы

Скорее всего, в это месяце, те представители знака Рыб, которые собирались устроить свою личную жизнь – ничего не добьются. Шансов, что вы встретите человека, с которым сможете понять друг друга, практически никаких. Скорее всего, вам просто придется принять ту реальность, которая у вас есть. Но не теряйте надежды.