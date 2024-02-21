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Среда 21 февраля

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Как не допустить развития диабета: три эффективных способа

Как не допустить развития диабета: три эффективных способа
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Данное заболевание намного легче предотвратить, чем позже бороться с проявлениями недуга.

Эндокринологи бьют тревогу. С каждым годом растет количество людей, у которых выявляют диабет второго типа. Риск развития такого заболевания во многом зависит от образа жизни, напоминает телеканал "360". Что делать для профилактики недуга?

Питание

Диета должна быть строгой. Рекомендуется снизить употребление сладостей. Резко отказываться от конфет, сдобы и печенья не стоит, поясняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Лучше, если каждый прием пищи будет проходить со строгим учетом потребляемой пищи. Через непродолжительный промежуток времени привычка правильно питаться станет приносить удовольствие – подтянется фигура, улучшится сон и настроение.

Физическая активность

Особое внимание данному совету следует уделить лицам, которые большую часть времени проводят сидя. Необходимо посещать спортивный зал, танцы или бассейн хотя бы два – три раза в неделю. Если подобной возможности не существует, можно уделить больше времени прогулкам или бегу.

Сон

Важно придерживаться четкого распорядка дня. Специалисты советуют беспрерывно отдыхать не менее восьми часов в сутки. Отлично, если получится отправляться в постель не позже 23.00.

21 февраля 2024, 09:18
Сладости. Фото: © Elena Mayorova\Global Look Press/ www.globallookpress.com
РИА "Новости"• Требует проверки

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