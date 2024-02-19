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Понедельник 19 февраля

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Три правила поведения при мощных магнитных бурях

Три правила поведения при мощных магнитных бурях
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Изменение геомагнитного поля Земли может крайне негативно сказываться на здоровье.

Метеозависимость стремительно молодеет. На ухудшение здоровья в периоды резкого изменения атмосферного давления, при геомагнитных бурях и снегопадах жалуются уже не только пожилые люди. Интернет-издание "Подмосковье сегодня" перечисляет основные правила поведения, которые помогут сохранить здоровье в сложный период.

1. Используйте только симптоматическое лечение. Не стоит пить лекарства заранее для профилактики. При этом важно помнить, что при магнитных бурях возможно ухудшение состояния у лиц с хроническими заболеваниями. Поэтому таблетки и микстуры всегда должны быть в наличии и под рукой.

2. Дышите свежим воздухом. Выполнение трудных задач, требующих физической активности, лучше не планировать. При этом, если есть возможность, прогуляйтесь. При головокружениях оставайтесь дома, но не забывайте проветривать помещение.

3. Подбирайте правильное питание. В часы, когда магнитная буря находится на пике активности. лучше отказаться от тяжелой пищи, например, мяса, жирных продуктов. остановите свой выбор на овощах, фруктах или рыбе.

Телеканал "360" напоминает, что ученые прогнозируют мощную продолжительную магнитную бурю с 25 по 27 февраля.

19 февраля 2024, 08:23
Пожилая леди. Фото: © Sergey Petrov\news.ru/ www.globallookpress.com
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