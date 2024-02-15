Раскрыт неожиданный способ лечения затяжной депрессии

Самостоятельно справиться с недугом почти невозможно, требуется помощь спецмиалистов.

Психическое расстройство, которое может длиться годами, очень опасно. В ряде случаев человек не справляется. Печальным итогом становится конец жизни. По этой причине очень важно не замыкаться в себе, а сообщить близким о нарастании тяжелого состояния. Современные врачи имеют в своем арсенале достаточное количество эффективных средств для лечения, сообщает Ридлайф.ру.

Исследователи продолжают искать новые способы стабилизации состояния при психическом расстройстве. После ряда экспериментов выяснилось, что знакомые ароматы способны ускорить выздоровление. Группе испытуемых, у которых была диагностирована депрессия, предложили колбы с ароматами. Оказалось, что знакомые запахи часто ассоциируются с приятными воспоминаниями. Человек возвращается мысленно в те места, где ему было хорошо.

"Если с помощью запахов мы можем улучшить память, мы сможем улучшить регулирование эмоций и другие функциональные проблемы", — уточнила доктор Кимберли Янг, руководитель исследования.

Не исключено, что ароматерапия в скором времени станет частью терапии, применяемой в отношении людей с диагностированной депрессией.