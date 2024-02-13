Раскрыт эффективный способ сохранения психического здоровья

Вокруг современного человека огромное количество факторов, которые негативно действуют на организм.

Ученым удалось найти необычный способ стабилизации психического состояния. Оказалось, что для того, чтобы жить в мире со своим внутренним миром, следует танцевать. Подойдет любой вид данной физической активности, пишет Ридлайф.ру.

В исследовании приняли участие сотни людей в возрасте от 7 до 85 лет. Изучались данные как полностью здоровых, так и лиц с хроническими заболеваниями. Все они занимались различными видами физической активности: бег, ходьба, плавание, танцы, силовые тренировки в спортивном зале.

Установлено, что именно танцы наиболее эффективны для поддержания стабильного эмоционального фона. У людей, которые часто практикуют такой вид физической активности, проявляется интерес к окружающим событиям, становятся легче симптомы депрессии, улучшается память.

"Данные результаты мы наблюдали и у пожилых людей, и у более молодых групп населения. Очевидно, что танцы можно назвать эффективной альтернативой стандартным упражнениям, например, в спортивном зале", — сказала доктор Алисия Фонг Ян, автор исследования.

Людям с недугами опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистыми заболеваниями перед посещением танцев рекомендуется пройти обследование для выявления противопоказаний.