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Что такое зубной камень и почему он возникает?

Что такое зубной камень и почему он возникает?
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Довольно часто красоту улыбки портит зубной камень. Изначально он не причиняет неудобств, однако если ситуацию запустить, последствия могут быть очень неприятными. По каким причинам возникает подобная проблема, рассказал Артур Тумашевич – стоматолог-терапевт, ортопед и хирург.

Зубной камень: откуда берется

В норме у всех людей образовывается зубной налет. И мы с детства знаем, как от него избавляться. А вот зубной камень – это результат формирования и минерализации мягкого налета на поверхности зубов и корней, а в некоторых случаях – даже на слизистой полости рта. Отвердение происходит из-за некачественной, нерегулярной гигиены и отсутствия в меню жесткой пищи.

Действительно, когда мы употребляем лишь мягкую еду в виде каши, пюре или перемолотого мяса, то однозначно не способствуем жевательной функции и, соответственно, очистительная способность полости рта также страдает.

Как формируется зубной камень?

Появление и отвердевание налета не происходит за один день. Для формирования зубного камня понадобится не менее недели, а выраженные твердые зубные отложения образовываются через месяц. Люди, которые плохо чистят зубы, имеют все шансы получить его даже после профессиональной гигиены – причем через короткий промежуток времени.

Зубной камень включает кальцифицированные, минерализованные участки уплотненного налета. Также там есть ферменты слюны и микроорганизмы, которые остались на поверхности и выделяли определенную группу токсинов, в результате чего сформировали так называемую биопленку (гликокаликс). Так на зубе появляется липкая поверхность, к которой все прилипает еще больше, а внутри находятся целые колонии микроорганизмов. Более того, все они еще и находятся в минерализованном составе, поскольку слюна вместе с продуктами жизнедеятельности выделяет также ферменты и минералы, необходимые не только для питания полости рта, но также для ее защиты.

В результате с течением времени происходит наполнение и импрегнация минеральных компонентов, а бактерии и остатки продуктов питания еще больше усугубляют ситуацию. Отложения отвердевают, образуя зубной камень.

Фото: Erik Reis – IKOstudio/Ingram Images/www.globallookpress.com
Фото: Erik Reis – IKOstudio/Ingram Images/www.globallookpress.com

Способы избавления

Выраженные твердые зубные отложения удаляются во время профессиональной гигиены с использованием либо ультразвуковых аппаратов, либо аппаратов по типу кюреты Грейси, Вектора (если речь идет про поддесневой тип налета). Зубной камень может очищаться и самопроизвольно – при качественной чистке зубов, когда человек производит достаточное количество повторяющихся движений, чтобы стабилизировать результат и не позволять уплотняться налету.

Использование флоссов редко помогает избавиться от фрагментов твердых зубных отложений, обычно нужна более серьезная обработка по типу ультразвука. Из оптимальных решений для очистки и сбивания только формирующегося налета стоит отметить звуковые щетки. Перед использованием важно получить консультацию стоматолога, чтобы научиться использовать их правильно.

Зубной налет – настоящая проблема, которая может привести к серьезным последствиям для здоровья полости рта. Hе запускайте ситуацию, регулярно проходите процедуру профессиональной гигиены у стоматолога – и ваша улыбка всегда будет сияющией!

5 января 2024, 21:16
Фото: Alessandra Sarti/http://imagebroker.com/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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