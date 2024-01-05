Что такое зубной камень и почему он возникает?

Довольно часто красоту улыбки портит зубной камень. Изначально он не причиняет неудобств, однако если ситуацию запустить, последствия могут быть очень неприятными. По каким причинам возникает подобная проблема, рассказал Артур Тумашевич – стоматолог-терапевт, ортопед и хирург.

Зубной камень: откуда берется

В норме у всех людей образовывается зубной налет. И мы с детства знаем, как от него избавляться. А вот зубной камень – это результат формирования и минерализации мягкого налета на поверхности зубов и корней, а в некоторых случаях – даже на слизистой полости рта. Отвердение происходит из-за некачественной, нерегулярной гигиены и отсутствия в меню жесткой пищи.

Действительно, когда мы употребляем лишь мягкую еду в виде каши, пюре или перемолотого мяса, то однозначно не способствуем жевательной функции и, соответственно, очистительная способность полости рта также страдает.

Как формируется зубной камень?

Появление и отвердевание налета не происходит за один день. Для формирования зубного камня понадобится не менее недели, а выраженные твердые зубные отложения образовываются через месяц. Люди, которые плохо чистят зубы, имеют все шансы получить его даже после профессиональной гигиены – причем через короткий промежуток времени.

Зубной камень включает кальцифицированные, минерализованные участки уплотненного налета. Также там есть ферменты слюны и микроорганизмы, которые остались на поверхности и выделяли определенную группу токсинов, в результате чего сформировали так называемую биопленку (гликокаликс). Так на зубе появляется липкая поверхность, к которой все прилипает еще больше, а внутри находятся целые колонии микроорганизмов. Более того, все они еще и находятся в минерализованном составе, поскольку слюна вместе с продуктами жизнедеятельности выделяет также ферменты и минералы, необходимые не только для питания полости рта, но также для ее защиты.

В результате с течением времени происходит наполнение и импрегнация минеральных компонентов, а бактерии и остатки продуктов питания еще больше усугубляют ситуацию. Отложения отвердевают, образуя зубной камень.

Фото: Erik Reis – IKOstudio/Ingram Images/www.globallookpress.com

Способы избавления

Выраженные твердые зубные отложения удаляются во время профессиональной гигиены с использованием либо ультразвуковых аппаратов, либо аппаратов по типу кюреты Грейси, Вектора (если речь идет про поддесневой тип налета). Зубной камень может очищаться и самопроизвольно – при качественной чистке зубов, когда человек производит достаточное количество повторяющихся движений, чтобы стабилизировать результат и не позволять уплотняться налету.

Использование флоссов редко помогает избавиться от фрагментов твердых зубных отложений, обычно нужна более серьезная обработка по типу ультразвука. Из оптимальных решений для очистки и сбивания только формирующегося налета стоит отметить звуковые щетки. Перед использованием важно получить консультацию стоматолога, чтобы научиться использовать их правильно.

Зубной налет – настоящая проблема, которая может привести к серьезным последствиям для здоровья полости рта. Hе запускайте ситуацию, регулярно проходите процедуру профессиональной гигиены у стоматолога – и ваша улыбка всегда будет сияющией!

