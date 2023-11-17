Три неожиданные причины появления неприятного запаха изо рта

Очевидно, что основной причиной неприятного аромата может стать проблемы с зубами. Специалисты же называют и другие возможные недуги, которые приводят к запаху изо рта.

Плохой запах изо рта может стать симптомом серьезных недугов. Кариес и другие проблемы с зубами – не самые неприятные из них. "Радио 1" называет еще три неожиданные причины, по которым появляется не очень свежий аромат:

Заболевания горла и носа. В районе небных миндалин могут размножаться болезнетворные бактерии. Они формируют казеозные пробки, которые дурно пахнут. Искривление носовых перегородок. При проблемах в этой области слизь задерживаться на корне языка. Заложенность пазух заставляет дышать носом. Оба фактора провоцируют дыхание ртом, что приводит к размножению бактерий и запаху. Серьезные заболевания внутренних органов. "Пятый канал" напоминает, что пневмония, абсцесс и пневмония также могут давать неприятный запах изо рта.



Важно помнить, что при наличии устойчивого зловонного аромата необходимо незамедлительно посетить врача. Сначала рекомендуется проконсультироваться у стоматолога, а затем, если проблема не исчезла, у терапевта. Об этом пишет Канал 360.