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Пятница 17 ноября

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Три неожиданные причины появления неприятного запаха изо рта

Три неожиданные причины появления неприятного запаха изо рта
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Очевидно, что основной причиной неприятного аромата может стать проблемы с зубами. Специалисты же называют и другие возможные недуги, которые приводят к запаху изо рта.

Плохой запах изо рта может стать симптомом серьезных недугов. Кариес и другие проблемы с зубами – не самые неприятные из них. "Радио 1" называет еще три неожиданные причины, по которым появляется не очень свежий аромат:

  1. Заболевания горла и носа. В районе небных миндалин могут размножаться болезнетворные бактерии. Они формируют казеозные пробки, которые дурно пахнут.
  2. Искривление носовых перегородок. При проблемах в этой области слизь задерживаться на корне языка. Заложенность пазух заставляет дышать носом. Оба фактора провоцируют дыхание ртом, что приводит к размножению бактерий и запаху.
  3. Серьезные заболевания внутренних органов. "Пятый канал" напоминает, что пневмония, абсцесс и пневмония также могут давать неприятный запах изо рта.


Важно помнить, что при наличии устойчивого зловонного аромата необходимо незамедлительно посетить врача. Сначала рекомендуется проконсультироваться у стоматолога, а затем, если проблема не исчезла, у терапевта. Об этом пишет Канал 360.

17 ноября 2023, 04:09
Мужчина на трибуне. Фото: © Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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