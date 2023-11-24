Береги зубы смолоду: три правила для избавления ребенка от проблем

Зубная боль является одним из лидеров по интенсивности. Для того, чтобы не допускать ее развития, следует с детского возраста следить за здоровьем полости рта.

Следить за зубами ребенка необходимо на постоянной основе. Проблемы в полости рта влекут за собой серьезные осложнения. Для того, чтобы предотвратить наступление негативных последствий, важно поэтапно приучать дочерей и сыновей к простым правилам профилактики. Об этом пишет портал Ридлайф.ру.

Визиты к стоматологу

Впервые показать ребенка профильному доктору следует после появления первого зуба. Это позволит "поймать" кариес на раннем этапе и предотвратить его развитие. Посещать стоматолога в детском возрасте рекомендуется не реже одного раза в три месяца. Важно не запугивать ребенка визитами к врачу и не использовать образ "дяди" в белом халате в качестве наказания.

Чистка зубов

Очищать полоть рта следует, как минимум, два раза в день. Для детей можно использовать специальную пасту и щетку. В юном возрасте, чаще всего, зубы расположены на расстоянии друг от друга. По этой причине можно не пользоваться зубной нитью.

Снижение количества потребления сахара

Сладости негативно влияют на зубы, тем более детские. Рекомендуется снизить количество потребляемого сахара, в том числе в напитках. Желательно, после консультации со специалистом, включить в рацион продукты богатые кальцием. Он помогает укрепить эмаль зубов.



