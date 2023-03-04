Депздрав: ревакцинироваться можно без первого компонента "Спутник V"

Пройти ревакцинацию можно любым компонентом вакцины от коронавируса "Спутник V".

О возможности ревакцинироваться без первого компонента рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее на сайте мэра столицы появилась информация об отсутствии первого компонента вакцины "Спутник V". В наличии пока есть только второй компонент.

Москва стала первым в мире городом, где началась вакцинация от коронавируса. В столице развернута огромная сеть прививочных пунктов, в том числе в частных клиниках.

Вакцинация проводится бесплатно. Записаться на прививку можно через порталы Госуслуг и mos.ru, приложения "Моя Москва" и "ЕМИАС.ИНФО", а также непосредственно в поликлиниках.