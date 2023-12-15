Самая сильная за 6 лет: зарегистрирована очередная вспышка на Солнце

Ученые установили, что на поверхности Солнца произошла вспышка. По мощности она превзошла все предыдущие, зафиксированные за последние шесть лет, сообщает телеканал "360".
Уже сейчас по направлению к Земле идет огромная энергетическая волна. она станет причиной сильнейшего геошторма. Метеозависимые люди почувствуют себя плохо уже ранним утром 16 декабря, уточняет "Царьград". Возможны сбои в работе систем связи, а также навигационного оборудования.
RT напоминает, что рост геомагнитной активности крайне негативно сказывается на здоровье отдельных категорий граждан. Особое внимание к своему состоянию необходимо уделить людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата. При резком ухудшении самочувствия важно своевременно обратиться за специализированной помощью. В остальных – оказывать симптоматическое лечение. Лучше отказаться от длительных прогулок, серьезной психической и физической активности.