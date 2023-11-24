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Пятница 24 ноября

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Как не остаться в тишине: советы для сохранения слуха

Как не остаться в тишине: советы для сохранения слуха
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Соблюдение нескольких простых советов, а также профилактические визиты к специалисту хотя бы раз в год, помогут сохранить возможность слышать на долгие годы. Рассказываем, как не остаться в тишине.

Если постоянно посещать концерты с очень громким звуком, то через определенный промежуток времени можно остаться без слуха. Чаще всего во время выступлений уровень шума выше 105 децибел. Об этом пишет портал Ридлайф.ру. Безопасное воздействие такого уровня звука составляет не больше 4-х минут.

В кинотеатрах громкость составляет до 100 децибел. Безопасно для слуха будет воспринимать такой звук не больше длительности стандартного фильма. При этом важно помнить, что постоянные высокие нагрузки на слух будут способствовать возникновению проблем. Как не остаться в тишине?

  • Контролируйте уровень звука. В наушниках лучше всего останавливаться на уровне 80% от максимального. Безопасным будет период восприятия не более 1,5 часов.
  • Отходите подальше от источников громких звуков. При нахождении в концертном зале рекомендуется находиться в середине помещения.
  • Если не можете контролировать уровень звука, то применяйте беруши. Они снизят нагрузку на слух.
24 ноября 2023, 02:44
Врач с пациентом. Фото: © Bulkin Sergey/ news.ru/ www.globallookpress.com
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