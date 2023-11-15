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Отказался от завтрака? Готовься к серьезным проблемам

Отказался от завтрака? Готовься к серьезным проблемам
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Специалисты еще раз просят внимательно относиться к каждому приему пищи. Особенно важно не уходить из дома голодным, иначе организм начнет работать с перебоями.

Продуктивность человека напрямую зависит от его рациона. Важно не только полноценно питаться, но и делать это с одинаковой периодичностью. Специалисты в области диетологии еще раз напоминают об опасности пропуска завтрака. Подобное поведение может спровоцировать серьезные последствия для здоровья, как пишет интернет-издание Вести Подмосковья.

Если постоянно игнорировать завтрак и убегать из дома с пустым желудком, то можно спровоцировать такие болезни, как:

  • Язва желудка.
  • Гастрит.
  • Диабет второго типа.


За ночь в желчном пузыре среднестатистического человека скапливается около 250 мл. жидкости. Она необходима для полноценного расщепления поступающей пищи. если не поесть, то неиспользованная жидкость начнет разрушать стенки желудка. Все это и может спровоцировать опасные недуги. Диетологи рекомендуют завтракать в течение часа-полутора после пробуждения. Это поможет не только уберечься от проблем с ЖКТ, но и зарядиться энергией на весь день.

15 ноября 2023, 04:28
Дети завтракают. Фото: © Aleksey Smyshlyaev/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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