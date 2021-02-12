Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 февраля 2021 года

Суточный прирост зараженных коронавирусом снизился до 15 тысяч. Такие же данные фиксировали в октябре прошлого года. Но Всемирная организация здравоохранения просит не радоваться новой статистике, поскольку ожидается третья волна.

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