Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 февраля 2021 года

В России продолжается массовая вакцинация от коронавируса. По данным центра имени Гамалеи, где разработали препарат "Спутник V", в стране уже привились более двух миллионов человек. Президент Владимир Путин вакцинироваться не спешит. Как сообщает "Ъ", российский лидер допустил, что привьется в конце лета или начале осени, когда придется много ездить.
Тем временем Российский фонд прямых инвестиций опубликовал свою заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕС, поскольку Европейское агентство по лекарственным средствам сообщило, что не может найти присланный им в январе документ. Также "Известия" пишут, что на Западе завершено научное консультирование по российской препарату.
Что касается масочного режима, который действует в России с прошлого года, то о его отмене можно вести речь не раньше мая 2021-го. Так сказал врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РИА Новости. В Москве отказываться от этой меры предосторожности можно, предположительно, летом, считает эксперт.
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