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Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 февраля 2021 года
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Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 февраля 2021 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 февраля 2021 года

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Суточный прирост зараженных коронавирусом снизился до 15 тысяч. Такие же данные фиксировали в октябре прошлого года. Но Всемирная организация здравоохранения просит не радоваться новой статистике, поскольку ожидается третья волна.
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В России продолжается массовая вакцинация от коронавируса. По данным центра имени Гамалеи, где разработали препарат "Спутник V", в стране уже привились более двух миллионов человек. Президент Владимир Путин вакцинироваться не спешит. Как сообщает "Ъ", российский лидер допустил, что привьется в конце лета или начале осени, когда придется много ездить.

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Тем временем Российский фонд прямых инвестиций опубликовал свою заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕС, поскольку Европейское агентство по лекарственным средствам сообщило, что не может найти присланный им в январе документ. Также "Известия" пишут, что на Западе завершено научное консультирование по российской препарату.

Что касается масочного режима, который действует в России с прошлого года, то о его отмене можно вести речь не раньше мая 2021-го. Так сказал врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РИА Новости. В Москве отказываться от этой меры предосторожности можно, предположительно, летом, считает эксперт.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 950 517
  • Умерли – 14 160
  • Выздоровели – 861 916

Коронавирус в России

  • Заболели – 4 027 748
  • Умерли – 78 687
  • Выздоровели – 3 538 422

Коронавирус в мире

  • Заболели – 108 000 824
  • Умерли – 2 368 304
  • Выздоровели – 78 352 760

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Автор: 12 февраля 2021, 00:11 Источник: стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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