Коронавирус: последние новости на сегодня, 8 января 2021 года

Масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции началась в Москве еще в декабре. Список категорий горожан продолжает пополняться. Сейчас получить бесплатную прививку могут не только работники банковского и финансового сектора, но и сотрудники органов власти и бюджетных учреждений любого уровня.



прочитано 523 раза