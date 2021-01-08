Коронавирус: последние новости на сегодня, 8 января 2021 года

Специалисты сообщают, что для более надежной защиты препарат "Спутник V" состоит из двух компонентов. Они сделаны на основе векторов аденовирусов разных серотипов. Поэтому вакцинация проводится двукратно: сначала пациенты получают один компонент вакцины, потом второй.
КОРОНАВИРУС В МОСКВЕ
- Заболели – 843 425
- Умерли – 11 728
- Выздоровели – 673 692
КОРОНАВИРУС В РОССИИ
- Заболели – 3 332 142
- Умерли – 60 457
- Выздоровели – 2 709 452
КОРОНАВИРУС В МИРЕ
- Заболели – 87 768 801
- Умерли – 1 893 946
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