Вирусолог допустил новую самоизоляцию в России

Вирусолог Алексей Аграновский допустил возвращение режима самоизоляции из-за эпидемии коронавируса COVID-19 в России. Однако специалист подчеркнул, что такой сценарий маловероятен.
Аграновский пояснил, что новый карантин позволит спасти немало человеческих жизней, но он также нанесет удар по их благосостоянию и здоровью. Вместе с уменьшением дохода может упасть и настроение, которое приведет к снижению иммунитета и ослабит защиту организма от КОВИДа, передает Ura.ru.
Вирусолог добавил, что увеличение заболеваемостью коронавирусом в России является незначительным, поэтому говорить о второй волне эпидемии пока рано.
Популярные темы форума
Забытая Лиона
Перебор
Польша ненавид.Россию ,что она ей сделала?
Мужчины
Почему русские мужчины не пользуются спросом?
Без мужика уже два года
Какой тип фигуры нравится мужчинам?
Воспитанная Лиона, мир смотрит на вас
Ваше мнение о СССР
Кто знает где Клава?