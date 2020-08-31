В России выявлен почти миллион зараженных коронавирусом

Опубликованы свежие данные по числу заразившихся коронавирусом в России. На 31 августа число инфицированных приблизилось к миллиону.

За последние сутки коронавирус в России обнаружен у 4 993 человек. Более 27% не имели клинических проявлений.

За тот же период вылечились 2 405 пациентов. Зафиксировано 83 летальных исхода.

В Москве за истекшие 24 часа обнаружено 685 носителей опасной инфекции. Власти города отмечают, что эпидемиологическая ситуация в городе остается стабильной.

В Московской области за последние сутки выявлено 146 носителей коронавируса. В Санкт-Петербурге обнаружено 188 носителей смертельной инфекции.

Всего в России за период эпидемии зафиксировано 995 319 случаев заражения коронавирусом. Из них 809 387 пациентов к настоящему моменту вылечились. Зафиксировано 17 176 летальных исходов.

Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин предрек скорую победу над коронавирусом в России. По словам градоначальника, эпидемию удастся победить через несколько месяцев, максимум – через полгода.

Он напомнил о создании вакцины от коронавируса и наличии эффективных медикаментов для лечения инфекции. Также Собянин отметил, что в ближайшее время появятся другие препараты для профилактики опасной инфекции.

Напомним, что в середине августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Ее назвали "Спутник V". Сейчас препарат готовится к третьему, самому массовому этапу испытаний – будут привиты десятки тысяч человек. Интерес к российской разработке выразили в 20 странах.