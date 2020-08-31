В России выявлен почти миллион зараженных коронавирусом

За последние сутки коронавирус в России обнаружен у 4 993 человек. Более 27% не имели клинических проявлений.
За тот же период вылечились 2 405 пациентов. Зафиксировано 83 летальных исхода.
В Москве за истекшие 24 часа обнаружено 685 носителей опасной инфекции. Власти города отмечают, что эпидемиологическая ситуация в городе остается стабильной.
В Московской области за последние сутки выявлено 146 носителей коронавируса. В Санкт-Петербурге обнаружено 188 носителей смертельной инфекции.
Всего в России за период эпидемии зафиксировано 995 319 случаев заражения коронавирусом. Из них 809 387 пациентов к настоящему моменту вылечились. Зафиксировано 17 176 летальных исходов.
Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин предрек скорую победу над коронавирусом в России. По словам градоначальника, эпидемию удастся победить через несколько месяцев, максимум – через полгода.
Он напомнил о создании вакцины от коронавируса и наличии эффективных медикаментов для лечения инфекции. Также Собянин отметил, что в ближайшее время появятся другие препараты для профилактики опасной инфекции.
Напомним, что в середине августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Ее назвали "Спутник V". Сейчас препарат готовится к третьему, самому массовому этапу испытаний – будут привиты десятки тысяч человек. Интерес к российской разработке выразили в 20 странах.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
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Маньяки сидят на форуме
Безработица в стране.
Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь