Коронавирус: последние новости на сегодня, 22 июня 2020 года

За последние сутки выявлено 7 782 случая заражения коронавирусом в России, в Москве – 968. Это один из наименьших показателей за последние пару месяцев. Всего в стране зафиксировано свыше 584 тысяч случаев, за время эпидемии умерли 8 111 пациентов, 339,7 тысячи выздоровели.
Надбавки к заработной плате медикам, работающим с пациентами с коронавирусом, будут продлены до сентября. Об этом президент Владимир Путин сообщил на встрече с медиками в режиме видеоконференции.
Тест на не выявил антител к коронавирусу у главы Чечни Рамзана Кадырова. Это значит, что политик не болел COVID-19. Об этом Кадыров сообщил в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте".
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились почти 8,8 миллиона человек. Скончались 464 тысячи. В США выявили более 2,2 миллиона инфицированных, в Бразилии – 1,03.
Коронавирус в Москве
Заболели – 213 956
Умерли – 3 434
Выздоровели – 130 431
Коронавирус в России
Заболели – 584 680
Умерли – 8 111
Выздоровели – 339 711
Коронавирус в мире
Заболели – 8 527 990
Умерли – 454 880
Выздоровели – 4 460 060
Статистика коронавируса в России и мире на 22 июня 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|213 964
|3 597
|135 556
|Россия
|584 680
|8 111
|339 711
|США
|2 216 785
|123 819
|720 059
|Весь мир
|8 810 963
|464 880
|4 760 833
Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире
Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики
Популярные темы форума
Зачем парад победы?
Спасибо за безбедную жизнь!
Скоро нас оцифруют
Как вам Навальный?
Вы из какого города?
Никита Джигурда провёл расследование. Он утверждает, что на Ефремова было совершено покушение.
Жила с мужем и его проституткой
Ефремов - наркоман!!!
Хочу работать
Пригожин и Валерия покупают дом за $55 миллионов баксов. Недавно плакали, что кушать нечего. Это как так?