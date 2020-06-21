Путин высказался о второй волне коронавируса в России

Профессия врача оказалась в центре общемирового внимания после того, как планету охватила пандемия коронавируса. Россия исключением не стала. В нашей стране, как и в других, среди медицинских работников нашлись те, кто пострадал от COVID-19.
Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в борьбе с эпидемией медицинских работников. "Ваши родные до конца выполняли свой долг. Они герои, настоящие герои", – подчеркнул президент.
Он добавил, что подвиг медицинских работников, которые на пределе человеческих возможностей сражались за жизни и здоровье россиян, навсегда останется в истории медицины. Владимир Путин пообещал наградить тех, кто принимал участие в борьбе с COVID-19.
Президент России отметил, что необходимо сохранить дополнительные выплаты в связи с коронавирусом для медицинских работников по меньшей мере в июле и августе. Болезнь отступает, признал он, однако борьбе с ней продолжается.
Вторая волна коронавируса в России, по мнению Владимира Путина, возможна осенью 2020 года или в 2021 году. В связи с этим в стране должен быть создан резерв коечного фонда.
Напомним, коронавирус в России отступил. Как отмечают многие эксперты, эпидемия начала сходить на нет и появилась возможность частичной отмены карантина в целом ряде регионов. Тем не менее, остается вероятность возвращения второй волны.
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