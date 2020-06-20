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Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 20 июня 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 20 июня 2020 года

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Коронавирусом в России заразились почти 570 тысяч человек. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
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За последние сутки коронавирус в России выявлен у 7 972 человек. С начала эпидемии зафиксировано свыше 569 тысяч случаев. Выздоровели более 334 тысяч пациентов.

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Сюжеты Коронавирус в мире: последние новости

Прирост новых случаев заражения коронавирусом в Москве за месяц сократился в четыре раза. За неделю с 8 по 15 мая было выявлено 36 942 новых случая коронавирусной инфекции, за неделю с 12 по 19 июня зарегистрировано всего 8 986.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 8,527 миллиона человек. 454 тысячи скончались. В США инфекцию обнаружили у 2,196 миллиона человек, в Бразилии выявлено 978 тысяч случаев.

Коронавирус в Москве

Заболели – 211 901

Умерли – 3 434

Выздоровели – 130 431

Коронавирус в России

Заболели – 569 063

Умерли – 7 841

Выздоровели – 334 046

Коронавирус в мире

Заболели – 8 527 990

Умерли – 454 880

Выздоровели – 4 460 060

Статистика коронавируса в России и мире на 19 июня 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва210 7853 434130 431
Россия561 0917 660313 963
США2 196 785121 819695 059
Весь мир8 527 963
454 880
4 560 833

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

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Автор: 20 июня 2020, 02:28

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