В Москве будут штрафовать за нахождение в транспорте без маски

В Москве в связи с пандемией коронавируса приняли решение ужесточить условия режима самоизоляции. В ближайшее время горожанам будет запрещено передвигаться в общественных местах без перчаток и масок.
Уточняется, что за нарушение масочного режима в общественном транспорте положен штраф в 5 тысяч рублей, в других общественных местах – 4 тысячи, пишет РИА Новости. Особое внимание будет уделено соблюдению данных правил в столичном метрополитене.
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