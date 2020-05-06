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Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 6 мая 2020 года

Коронавирус в мире, в России, сколько заболевших, вакцина, карантин. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
У эпидемии коронавируса выходных не бывает. Число заболевших в России превысило 150 тысяч человек, а в мире – 3,6 миллиона. Последние новости о COVID-19 на 6 мая 2020 года – в материале "Дни.ру".
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Заболели – 3 645 431

Умерли – 252 267

Выздоровели – 1 198 073

По числу заболевших коронавирус уверенно лидируют США – более 1,2 миллиона человек. В Испании количество зараженных вплотную приблизилось к 250 тысячам, а в Италии выросло до 211 тысяч.

Тем временем изральские ученые объявили о прорыве в изобретении вакцины от коронавируса. Исследователи обнаружили антитела, которые атакуют COVID-19 в организме зараженного. На основе этого открытия Израиль собирается наладить производство лекарства, сообщил министр обороны страны Нафтали Бенет. Но когда появится вакцина от коронавируса чиновник пока не знает.

Коронавирус в России

Заболели – 155 370

Умерли – 1 451

Выздоровели – 19 865

Коронавирус в России за последние сутки выявили у 10 102 человек. Последние три дня рост числа заражений находится примерно на одном уровне – в диапазоне между 10 и 11 тысячами.

В России один самых низких показателей смертности пациентов с коронавирусом. Это связано с ранней диагностикой, заявил академик РАН Василий Акимкин. Преждевременное выявление заболевания позволяет избежать тяжелых последствий, подчеркнул он.

Показатель смертности от коронавируса в России составляет 5,5 случая на миллион человек, уточнила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова. Этот показатель растет медленнее, чем в европейских странах, отметила специалист.

Коронавирус в Москве

Заболели – 80 101

Умерли – 764

Выздоровели – 7 573

В Москве за сутки выявлено 5714 случаев заражения коронавирусом. За это же время выздоровили 297 пациентов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Общее число вылечившихся в столице достигло почти восьми тысячи человек.

Статистика коронавируса сегодня, сколько заболевших

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва80 1017647 573
Россия155 3701 45119 865
США1 210 643 69 680160 686
Весь мир3 645 431
252 2671 198 073

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики

Автор: 6 мая 2020, 00:13

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