Коронавирус: последние новости на сегодня, 6 мая 2020 года

Коронавирус в мире
Заболели – 3 645 431
Умерли – 252 267
Выздоровели – 1 198 073
По числу заболевших коронавирус уверенно лидируют США – более 1,2 миллиона человек. В Испании количество зараженных вплотную приблизилось к 250 тысячам, а в Италии выросло до 211 тысяч.
Тем временем изральские ученые объявили о прорыве в изобретении вакцины от коронавируса. Исследователи обнаружили антитела, которые атакуют COVID-19 в организме зараженного. На основе этого открытия Израиль собирается наладить производство лекарства, сообщил министр обороны страны Нафтали Бенет. Но когда появится вакцина от коронавируса чиновник пока не знает.
Коронавирус в России
Заболели – 155 370
Умерли – 1 451
Выздоровели – 19 865
Коронавирус в России за последние сутки выявили у 10 102 человек. Последние три дня рост числа заражений находится примерно на одном уровне – в диапазоне между 10 и 11 тысячами.
В России один самых низких показателей смертности пациентов с коронавирусом. Это связано с ранней диагностикой, заявил академик РАН Василий Акимкин. Преждевременное выявление заболевания позволяет избежать тяжелых последствий, подчеркнул он.
Показатель смертности от коронавируса в России составляет 5,5 случая на миллион человек, уточнила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова. Этот показатель растет медленнее, чем в европейских странах, отметила специалист.
Коронавирус в Москве
Заболели – 80 101
Умерли – 764
Выздоровели – 7 573
В Москве за сутки выявлено 5714 случаев заражения коронавирусом. За это же время выздоровили 297 пациентов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Общее число вылечившихся в столице достигло почти восьми тысячи человек.
Статистика коронавируса сегодня, сколько заболевших
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|80 101
|764
|7 573
|Россия
|155 370
|1 451
|19 865
|США
|1 210 643
|69 680
|160 686
|Весь мир
|3 645 431
|252 267
|1 198 073
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