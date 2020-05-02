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Коронавирус: последние новости на сегодня, 2 мая 2020 года

Эпидемия коронавируса в мире может продлиться несколько лет. С неутешительным заявлением выступили американские ученые. Последние новости о коронавирусе на 2 мая 2020 года – в материале "Дни.ру".
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Сюжеты Коронавирус в мире: последние новости

Заболели – 3 278 866

Умерли – 233 579

Выздоровели – 1 034 670

Пандемия коронавируса продлится до тех пор, пока большинство населения планеты не переболеет COVID-19 и не приобретет иммунитет, полагают ученые из Университета Миннесоты. Вспышки заболевания будут возникать в течение ближайших нескольких лет, прогнозируют исследователи.

Коронавирус в России

Заболели – 114 625

Умерли – 1 172

Выздоровели – 13 230

В России за последние сутки выявлен рекордный прирост заболевших коронавирусом – почти восемь тысяч. В Роспотребнадзоре призывают не отчаиваться: глава ведомства Анна Попова попросила россиян потерпеть еще две недели и соблюдать режим самоизоляции.

По ее словам, власти будут смягчать ограничительные меры исходя из эпидемиологической ситуации в регионах. Отмена коронавирусного карантина будет поэтапной: для начала гражданам позволят небольшие прогулки по два-три человека, а также заниматься спортом на свежем воздухе, рассказала Попова в эфире на радио "Комсомольская правда".

"Понимаю, усталость накопилась. Но лучше потерпеть еще две недели – и стабилизация должна наступить, безусловно", – сказала она.

Коронавирус в Москве

Заболели – 57 239

Умерли – 611

Выздоровели – 5 135

В Москве за последние сутки коронавирус выявлен у 3561 человека. Тем временем в Московской области с 1 мая вводится масочный режим при посещении мест массового скопления людей – магазинов, аптек, общественного транспорта, сообщил губернатор Андрей Воробьев. До 11 мая мера будет "рекомендательной", а с 12-го ношение средств защиты органов дыхания станет обязательным.

Статистика коронавируса сегодня

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва57 2396115 135
Россия114 6251 17213230
США1 102 64365 319158 686
Весь мир3 278 866233 5791 034 670

Коронавирус | В Москве | В России | В мире

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Автор: 2 мая 2020, 01:33

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