В Москве пассажиров метро могут обязать носить маски из-за коронавируса

Появилась информация о новых мерах, призванных обезопасить жителей российской столицы от заражения COVID-19. Горожан могут обязать носить защитные маски в подземке.
Судьба нововведения будет зависеть от распоряжения Роспотребнадзора, пишет РИА Новости. Представители метрополитена заверили, что на их уровне такие решения не принимаются.
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