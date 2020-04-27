Словам Путина о половцах и печенегах нашли объяснение

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил яркую фразу Владимира Путина о половцах и печенегах во время разговора о борьбе с эпидемией. Коронавирус в России политик сравнил с нашествиями чужеземцев, с которыми наше отечество сумело справиться.

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