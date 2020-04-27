Словам Путина о половцах и печенегах нашли объяснение

Президент России Владимир Путин пользуется безоговорочной поддержкой абсолютного большинства граждан страны. Об этом свидетельствуют как результаты выборов главы государства, так и регулярно проводимые опросы общественного мнения.
Кроме того, российский лидер является одним из самых авторитетных и уважаемых мировых политиков. Это означает, что каждое произнесенное Владимиром Путиным слово будет внимательно изучаться и анализироваться не только внутри страны, но и за ее пределами.
Владимир Путин прекрасно знает вес своих слов. Впрочем, добавил Дмитрий Песков, искать скрытый смысл и двойное дно в словах президента, сравнивающего коронавирус в России с нашествием иностранных захватчиков, не стоит.
"Он это делает просто ради того, чтобы свои мысли лучше, нагляднее донести до людей", – цитирует РИА ФАН Дмитрия Пескова. Именно это является самым простым и верным объяснением того, для чего Владимир Путин прибегает к красочным сравнениям и историческим образам.
Напомним, Владимир Путин произнес фразу о нашествии на Русь иноземцев 8 апреля перед совещанием с губернаторами, посвященным мерам по борьбе с коронавирусом в России. "Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, – со всем справилась Россия", – подчеркнул тогда президент.
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