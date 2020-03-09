Еще трое: в России увеличилось количество заболевших коронавирусом

Трое заболевших являются жителями Москвы. Они недавно вернулись в Россию из Италии. Заразившихся коронавирусом доставили в инфекционную больницу.
Медики уже установили личности людей, с которыми контактировали пациенты на территории России. В настоящее время проводится их обследование.
Таким образом, число больных китайским вирусом в России выросло за сутки с 17 до 20 человек. В оперативном штабе уточнили, что среди заболевших – 17 российских граждан, двое китайцев и один итальянец.
Один россиянин и двое жителей КНР уже выписались. Кроме того, больницу покинули граждане России, которых эвакуировали с лайнера Diamond Princess в Японии, передает агентство "Интерфакс".
Напомним, о вспышке ранее неизвестного вида пневмонии в китайском городе Ухань заговорили в конце прошлого года. Возбудителем заболевания стал коронавирус COVID-19.
По последним данным, число зараженных по всему миру достигло 109 тысяч. Жертвами эпидемии коронавируса стали 3,8 тысячи пациентов. Выздоровели более 62 тысяч заболевших.
К основным сиптомам инфекции относятся высокая температура и сухой кашель. В острых формах болезнь сопровождается одышкой, уточняет РИА Новости.
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