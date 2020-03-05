На Украине нашли пугающий источник коронавируса

Выступая в эфире "Украинского радио", Алексей Данилов напомнил, что в Китае насчитывается уже свыше 80 тысяч заразившихся коронавирусом. Впрочем, намекнул он, пугаться этих масштабов другим странам не стоит.
Дескать, десятки тысяч человек оказались жертвами эпидемии потому, что именно в Китае она и началась. "Это город Ухань, где одна из закрытых лабораторий F-4. Мы считаем, что именно из этой лаборатории пошла эта утечка", – цитирует "Украина.ру" секретаря СНБО. Он отверг версию, согласно которой смертельная болезнь случайно мутировала и передалась людям от экзотических животных. Если верить украинскому чиновнику, получается, что человечество столкнулось с угрозой искусственно созданной болезни. Перспектива, согласно которой такие вещи возможны, не может не пугать.
Отметим, на Украине уже зарегистрирован первый заболевший коронавирусом. При этом общественность крайне болезненно воспринимает новости об эпидемии. Так, украинцы забросали камнями автобусы с эвакуированными из Китая согражданами, опасаясь заражения. Кроме того, соседи заставили жену пациента с коронавирусом также отправиться в изоляцию, хотя никаких признаков болезни врачи у нее не обнаружили.
Многие сравнили реакцию украинского общества на коронавирус с чумными и холерными бунтами, характерными для Средневековья. Владимир Зеленский и некоторые другие политики считают, что речь идет о банальной провокации. Как бы то ни было, некоторые украинцы опасаются, что у властей не хватит ни опыта, ни возможностей для того, чтобы противостоять распространению болезни.
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