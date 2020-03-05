Вскрылось содержание спецдокладов ФСБ Путину о коронавирусе

Вслед за эпидемией коронавируса в Россию проникла новая напасть. В информационное поле страны буквально хлынул поток ложных данных о COVID-19. Злоумышленники организовали рассылку сообщений о якобы тысячах заразившихся и отчаянных попытках власти скрыть "истинную картину".
Ситуация с фейками о коронавирусе привлекла к себе внимание на высшем уровне. ФСБ докладывает Владимиру Путину о происходящем в этой сфере на регулярной основе, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Эта кампания постоянно имеет место", – цитирует телеграм-канал RT на русском официального представителя Кремля. Дмитрий Песков заметил, что с подобного рода проявлениями Россия сталкивается всякий раз, как происходит что-то чрезвычайное. Волны фейков, запущенных с целью раздуть панику, возникают во время техногенных катастроф или природных бедствий. Причем зачастую информационные диверсии проистекают из-за рубежа, подчеркнул Дмитрий Песков.
Ранее президент России высказывался об этой информационной кампании и во время совещания с членами правительства. Он отметил, что, исходя из данных спецслужб, главным образом организация вбросов происходит из-за границы. "Это, к сожалению, нас сопровождает всегда", – признал Владимир Путин.
Напомним, ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил о том, что в России был зарегистрирован новый случай заболевания COVID-19. Болезнь нашли у гражданина Италии, прилетевшего в нашу страну 29 февраля. Уже 2 марта он обратился к врачам с симптомами ОРВИ, а спустя три дня диагноз был официально подтвержден.
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