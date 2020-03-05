Худшее впереди? Человечество предупредили о второй волне коронавируса

Говорить, что пик эпидемии пройден, рано, уверен эксперт. Однако решительные действия китайских властей принесли плоды: число
зараженных снижается, жизнь в городах КНР возвращается в привычное
русло.
Впрочем, восстановление может быть обманчивым. Коулинг не исключил, что ослабление контроля над эпидемией приведет к повторной вспышке коронавируса, сообщает "Царьград".
По его словам, первую волну COVID-19 властям Поднебесной удалось сдержать к началу марта. "Когда они восстановят свою нормальную деятельность, будет вторая волна", – предположил Коулинг.
На 5 марта число зараженных коронавирусом по всему миру составило 95 тысяч. Вылечились больше половины – 52 тысячи пациентов. В основном заболевание протекает в легкой форме, смертность отмечена среди пожилых и тех, чей организм ослаблен хроническими заболеваниями.
Приходит в себя и мировая экономика. Паника, обрушившая фондовые рынки на прошлой неделе, пошла на спад. Биржи начали расти, восстанавливается цена на нефть.
Россия принимает необходимые меры для сдерживания эпидемии. На днях в Москве был зафиксирован первый случай заражения COVID-19.
Заболевшим оказался гражданин России, прилетевший из Италии. Мужчину поместили под наблюдение врачей, также проверяют его родственников, друзей, знакомых и тех, кто летел с ним в одном лайнере.
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