В Москве умер еще один пациент с коронавирусом

Коронавирус продолжает уносить человеческие жизни. Стало известно, что в столице умер еще один человек, у которого был подтвержден COVID-19.
Жертвой инфекции стало женщина. По данным телеграм-канала Mash, у нее отсутствовало легкое.
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