Трампа не проверили на коронавирус после контакта с потенциальным переносчиком

Пресс-секретарь Белого дома Стефания Гришэм рассказала, что президент Америки не сдавал анализы на коронавирус. У Дональда Трампа прекрасное самочувствие, и никаких симптомов, характерных для СОVID-19, у него не наблюдается. За здоровьем американского лидера постоянно следит врач.
Телеканал "360" сообщает, что на конференции в США Дональду Трампу пожал руку председатель Американского консервативного союза Мэтт Шлапп. Перед тем как встретиться с президентом, политик контактировал с носителем коронавируса. Встреча с Шлаппом была быстрой. Самого представителя консерваторов на мероприятии не было.
Напомним, что вспышка коронавирусной инфекции произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. СОVID-19 быстро вышел за пределы страны. На данный момент заразились более 113 тысяч человек, более четырех тысяч умерли.
Коронавирус сильно напугал жителей планеты. Из-за него переносят или отменяют массовые мероприятия. Например, в Канаде заговорили об отказе проведения чемпионата мира по фигурному катанию. В Китае закрыты многие производства, люди стараются не выходить из дома.
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