Нехватка кислорода: чем опасен храп

Многие сталкиваются с такой проблемой как храм во сне. Оказалось, он наносит большой вред здоровью.

По словам врача-отоларинголога высшей квалификации Алексея Кошелева, во время храпа человек во сне начинает получать меньше кислорода. Это связано с тем, что происходит задержка дыхания во время отдыха до 10 секунд.

"Храп сам по себе не очень страшен, но если он сопровождается остановкой дыхания во сне, то это очень большая проблема. Она касается и детей, и взрослых", - заявил медик радио Sputnik.



Специалист утверждает, что если храп во сне появляется систематически, то он может спровоцировать возникновение различных неприятностей с сердечно-сосудистой системой. Кроме того, взрослый человек сталкивается с недосыпом. Это напрямую связано с постоянными короткими пробуждениями, которые делает мозг для восстановления дыхания, сообщает телеканал "360".

Детский храп во сне, в свою очередь, тоже отрицательно сказывается на здоровье. по данным URA.RU, он несет в себе больше опасности для малышей, нежели для взрослых. У них пропадает аппетит и появляется беспокойство, пишет "Царьград".