Мэр сибирского города заразилась коронавирусом

На своей странице в "Инстаграм" мэр города Радужный в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре Наталья Гулина сообщила подписчикам о получении положительного теста на коронавирус, передает URA.Ru. Градоначальница добавила, что переходит в режим самоизоляции. Поскольку болезнь не отразилась катастрофические на ее самочувствии, Наталья Гулина продолжит работу, но дистанционно.
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