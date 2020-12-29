Коронавирус: последние новости на сегодня, 29 декабря 2020 года

После того, как стало известно о том, что коронавирусом заразилась Алиса Фрейндлих, многие не на шутку испугались за ее жизнь. Актриса входит сразу в несколько групп риска. Ей 86 лет, что может угрожать весьма суровыми осложнениями. Более того, она не скрывает своего пристрастия к никотину, что также не лучшим образом отражается на здоровье легких.
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