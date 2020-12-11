Режиссер Ким Ки Дук умер из-за вызванных коронавирусом осложнений

Появилось трагическое известие из мира кинематографа. В СМИ сообщили, что ушел из жизни южнокорейский режиссер Ким Ки Дук.
Причиной смерти прославленного деятеля искусств называют осложнения, вызванные заражением коронавирусной инфекцией. Наибольшую популярность Ким Ки Дук обрел благодаря картине "Пьета", отмечает "Пятый канал".
Популярные темы форума
Путин не вор!
Для убогих, тупых, даунов и украинцев!!! Рашка - средневековое государство на территории современной Сербии.
Подросток
Не встаёт! Помогите!!!
Наглость, высокомерие, тупость
У мочалок есть начальник, знаменитый Шиквадыр. Он свой толстый писюкальник всем мочалкам засадил.
Если мужчина добрый
Вас содержит мужик или вы его?
Когда хохлы кастрюли снимут?
Изменила будущему супругу