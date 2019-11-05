Роспотребнадзор обнародовал результаты исследований популярных соков

Для исследования были выбраны осветленный яблочный сок "Добрый" и "Сады Придонья", а также яблочное повидло "Главпродукт" и "Махеев". Ранее именно эти марки продуктов указали жители России в рамках проекта "Выбери с Роспотребнадзором".
По данным РИА ФАН, в повидле "Махеев" содержится диоксид серы. В соке "Добрый" железа оказалось в три раза меньше нормы, а фосфора – в два раза. Уровень кальция в соке зашкаливает: его на 200% больше необходимого. Такие же показатели и в соке "Сады Придонья". Недостаток фосфора был зафиксирован в обеих марках повидла, а вот железа, кальция и натрия, наоборот, слишком много.
Научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Алла Погожева посоветовала пить свежеприготовленные яблочные соки. По ее словам, это позволит избежать повышенного потребления сахара, который есть в магазинных соках.
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