Уборщица отомстила пациентке в больнице в Миассе за грязь на полу

История отмщения началась с того, что уборщице в больнице Миасса в Челябинской области очень не понравился испачканный фекалиями пол в одной из палат. Виноватой в беспорядке оказалась голая пациентка, находившаяся в том же помещении.
В то же время соседка пациентки пожаловалась уборщице, что ей тяжело быть в одной палате вместе с больной на кровати.Женщина, протерла пол тряпкой, а потом этой же ветошью умыла лицо несчастной, передает "Царьград".
Во время экзекуции пациентка очень просила уборщицу не бить ее.В больнице Миасса пока никак не отреагировали на инцидент.
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