Дым сигарет для глаз оказался опаснее гаджетов

Табачный дым провоцирует патологические изменения глаз у детей, заявили в Минздраве со ссылкой на исследование ученых из Гонконга. Специалисты пришли к выводу, что пассивное курение опаснее гаджетов, передает телеканал "360".
Эксперты обследовали 1,4 тысячи детей в возрасте шести-восьми лет. Оказалось, что табачный дым способен истончить сосудистую оболочку глаз у несовершеннолетних. Исследователи установили прямую связь между числом курильщиков в семье и тяжестью воздействия дыма на детский организм.
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