Раскрыта истинная причина тяги к бутылке
Оказалось, что склонность "сидит" в изменениях орбитофронтальной коры. Это показатель, который характеризует структуру нейронных связей и способствует формированию вредных привычек.
Данная кора – участок лобных долей больших полушарий. Они принимают участие в принятии решений и находятся выше глазниц. Исследователи изучили механизмы, которые влекут людей к злоупотреблению сигаретами и спиртному, сообщает журнал eLife.
В эксперименте участвовал 831 доброволец. Результаты были проверены на другом наборе данных, полученных при обследовании 1176 человек, и подтвердились.
Выяснилось, что у курильщиков в мозге есть изменения, связанные с импульсивным поведением. Для алкоголиков же характерна высокая связность медиальной орбитофронтальной коры, которая отвечает и за так называемую систему вознаграждения.
Ранее российские ученые из медико-генетического центра Genotek открыли неизвестные вариации генов, которые встречаются у сильно пьющих граждан нашей страны. Они доказали, что ДНК у пьющих и непьющих людей отличается.
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