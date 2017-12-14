Найдена неожиданная причина алкоголизма

Британские ученые выяснили, с чем связан рост потребления вина в последние десятилетия. Результаты исследования оказались весьма непредвиденными.

Специалисты изучили, как менялся объем бокалов за последние 300 лет. Для этого они использовали имеющиеся исторические и архивные данные, а также антикварную посуду из музеев и частных коллекций.

Выяснилось, что за этот период времени средняя емкость посуды для употребления вина выросла почти в семь раз. Так, если в 1700-м году объем бокала составлял 66 миллилитров, то в начале 2000-х он дошел до 417 миллилитров. При этом средняя емкость бокала в 2016-2017 годах достигла 449 миллилитров, сообщает EurekAlert!.

По мнению ученых, именно увеличение объема посуды способствовало росту употребления алкоголя, причем в последние десятилетия такая зависимость усилилась. Так, пристрастие к вину за 1960-1980 годы выросло в четыре раза, а затем почти удвоилось за 1980-2004 годы.

Ранее британские ученые пришли к выводу, что поведение человека и его эмоциональное состояние сильно зависят от того, какой именно спиртной напиток он выпил. Открытие специалисты сделали на основе исследования с участием 29 тысяч молодых мужчин и девушек из 21 страны мира.

Красное вино и пиво вызывали у испытуемых сонливость и расслабленность. А белое вино провоцировало смешанные чувства, которые нельзя однозначно отнести к хорошим или плохим.